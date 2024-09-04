В Госдуме заявили, что кузница кадров ВСУ в Полтаве теперь долго не сможет ковать персонал

179-й учебно-подготовительный центр войск связи в Полтаве, который был уничтожен ударом ВС РФ, был настоящей кузницей кадров ВСУ, и теперь эта кузница ещё долго не сможет ковать персонал для противника. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, почти 179-й центр войск связи в Полтаве давал почти всех специалистов в этой отрасли в ВСУ. Кроме того, у Журавлёва есть информация, что под «приглядом» западных инструкторов там обучали ещё и офицеров радиоэлектронной борьбы, а в последнее время — операторов дронов.