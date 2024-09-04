В Госдуме заявили, что кузница кадров ВСУ в Полтаве теперь долго не сможет ковать персонал
Депутат Журавлёв назвал удар по Полтаве приближением нашей Победы
Последствия ракетного удара ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»
179-й учебно-подготовительный центр войск связи в Полтаве, который был уничтожен ударом ВС РФ, был настоящей кузницей кадров ВСУ, и теперь эта кузница ещё долго не сможет ковать персонал для противника. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
По его словам, почти 179-й центр войск связи в Полтаве давал почти всех специалистов в этой отрасли в ВСУ. Кроме того, у Журавлёва есть информация, что под «приглядом» западных инструкторов там обучали ещё и офицеров радиоэлектронной борьбы, а в последнее время — операторов дронов.
Чем больше таких ударов — точных и мощных — тем ближе наша Победа. Такая кузница кадров для наших врагов, которая теперь долго не сможет ковать персонал для отправки на фронт. А значит, нашим ребятам дышаться там будет легче, проще использовать свою технику и идти в наступление тоже веселее.
Напомним, ВС РФ ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. Западные СМИ указывают, что Киев деморализован этим ударом.