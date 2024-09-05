«Проигрывают»: В Норвегии сделали неприятное для ВСУ заявление после удара по Полтаве
Политолог Дизен: Удар ВС РФ по Полтаве указывает на неизбежное поражение Киева
Последствия ракетного удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве. Обложка © Telegram / Суспільне Полтава
Ракетный удар российских войск по учебному центру ВСУ в Полтаве указывает на неизбежное поражение Киева в конфликте. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, в результате удара Незалежная понесла «ужасающие потери».
«Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. Речь идёт о растущих потерях, вызванных нехваткой ресурсов», — сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Wion.
По мнению политолога, в конечном счёте всё это обернётся большими проблемами для ВСУ на поля боя. В частности, будут образовываться новые котлы, из которых украинским бойцам придётся отступать неорганизованными группами.
Напомним, ВС России ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. В Минобороны указали, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре РФ.