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5 сентября, 09:56

«Проигрывают»: В Норвегии сделали неприятное для ВСУ заявление после удара по Полтаве

Политолог Дизен: Удар ВС РФ по Полтаве указывает на неизбежное поражение Киева

Последствия ракетного удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве. Обложка © Telegram / Суспільне Полтава

Последствия ракетного удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве. Обложка © Telegram / Суспільне Полтава

Ракетный удар российских войск по учебному центру ВСУ в Полтаве указывает на неизбежное поражение Киева в конфликте. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, в результате удара Незалежная понесла «ужасающие потери».

«Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. Речь идёт о растущих потерях, вызванных нехваткой ресурсов», — сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Wion.

По мнению политолога, в конечном счёте всё это обернётся большими проблемами для ВСУ на поля боя. В частности, будут образовываться новые котлы, из которых украинским бойцам придётся отступать неорганизованными группами.

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Напомним, ВС России ударом «Искандера» поразили 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве, где иностранные инструкторы занимались обучением украинских специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. По последним данным, число погибших военных ВСУ выросло до 53. В Минобороны указали, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре РФ.

Наталья Демьянова
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