Ракетный удар российских войск по учебному центру ВСУ в Полтаве указывает на неизбежное поражение Киева в конфликте. Такое заявление сделал норвежский политолог Гленн Дизен. По его словам, в результате удара Незалежная понесла «ужасающие потери».

«Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает. Речь идёт о растущих потерях, вызванных нехваткой ресурсов», — сказал эксперт в интервью ютуб-каналу Wion.