Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах

Взрывы прогремели в Сумах и Полтаве, сообщает украинское издание «Общественное».

Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.