Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах
Взрывы прогремели в Сумах и Полтаве, сообщает украинское издание «Общественное».
Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, что прошлой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях. О последствиях не сообщалось.
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