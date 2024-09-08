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7 сентября, 21:06

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Сумах

Взрывы прогремели в Сумах и Полтаве, сообщает украинское издание «Общественное».

Других деталей не приводится. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в Сумской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

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Напомним, что прошлой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях. О последствиях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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