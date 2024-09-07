Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве
Обломки беспилотника обнаружены у здания Верховной рады Украины в Киеве
У здания Верховной рады нашли обломки дрона. Фото © Телеграм / Верховна Рада України
У здания Верховной рады Украины в центре Киева обнаружены осколки сбитого беспилотника. Фото опубликованы в телеграм-канале депутата от президентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского и украинского парламента. Там уточнили, что повреждений не обнаружено.
У здания Верховной рады нашли обломки дрона. Фото © Телеграм / Верховна Рада України
У здания Верховной рады нашли обломки дрона. Фото © Телеграм / Макс Бужанский
По словам нардепа, беспилотник сбили «у порога парламентаризма». В самой Раде заявили, что повреждений после отражения атаки российских дронов в парламенте нет.
Сегодня ночью взрывы гремели в четырёх украинских регионах: в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях. В красной зоне также оказались Ровненская, Житомирская, Тернопольская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Черниговская, Черкасская и Сумская области.