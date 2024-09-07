Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве

У здания Верховной рады Украины в центре Киева обнаружены осколки сбитого беспилотника. Фото опубликованы в телеграм-канале депутата от президентской партии «Слуга народа» Максима Бужанского и украинского парламента. Там уточнили, что повреждений не обнаружено.

У здания Верховной рады нашли обломки дрона. Фото © Телеграм / Верховна Рада України

У здания Верховной рады нашли обломки дрона. Фото © Телеграм / Макс Бужанский

По словам нардепа, беспилотник сбили «у порога парламентаризма». В самой Раде заявили, что повреждений после отражения атаки российских дронов в парламенте нет.