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7 сентября, 07:30

"Огненная вендетта" киевлян против ВСУ набирает обороты, несмотря на массовые аресты

В Киеве неизвестные ночью сожгли ещё один автомобиль военного

На севере Киева противники «могилизации» и бесчинств местных ТЦК вновь спалили автомобиль военного, не испугавшись массовых арестов. Видео с горящей машиной публикуют украинские СМИ.

На севере Киева сожгли авто военного. Видео © Telegram / Политика страны

Напомним, в Незалежной растёт число поджогов автомобилей военных. В Одессе массово палят автомобили сотрудников ТЦК, также горят машины ВСУ в Киеве. Правоохранители уверены, что это дело рук пророссийских партизан. За "огненную вендетту" в Днепропетровской и Закарпатской областях схвачены и брошены в застенки СБУ семеро украинцев. Всем им грозят сроки до 10 лет заключения. Также сообщалось о задержании киевлянки, которая якобы организовала подпольную группу партизан и сжигала автомобили ВСУ, теперь ей светит пожизненное.

"Чёрный воронок" спалили в Киеве, пока военкомы спали
"Чёрный воронок" спалили в Киеве, пока военкомы спали
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

Николай Рюмин
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