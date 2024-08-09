Украинку объявили атаманшей "киевских мстителей" и бросили в застенки СБУ СБУ сообщила о задержании девушки по подозрению в организации поджогов машин ВСУ 9 августа, 11:21 Задержанная за поджоги машин ВСУ в Киеве. Обложка © Telegram / СБУ

В Киеве силовики задержали девушку, которую подозревают в организации поджогов военных машин, теперь ей грозит пожизненный тюремный срок. Об этом сообщается в телеграм-канале СБУ.

В Киеве женщину обвинили в поджогах военных авто. Фото © Telegram / СБУ

Спецслужба утверждает, что задержанная была "агентом российской разведки" и отвечала за создание шпионской ячейки в украинской столице. Разоблачить её якобы смогли при помощи подставного соучастника, который слил информацию о действиях девушки, сказано в тексте. По версии СБУ, подозреваемая обучала других лиц созданию самодельных бомб для подрыва машин ВСУ.

"В столице задержана резидент <...> Первоочередной задачей ячейки должен был стать поджог служебных автомобилей сил обороны", — подчеркнули в СБУ. Сейчас киевлянке грозит пожизненный срок по статье о госизмене.

Напомним, на Украине несколько месяцев назад неизвестные начали поджигать военные автомобили. Случаи были зафиксированы в Киеве, Ровно, Одессе, во Львове и ряде других городов. Ранее в СБУ заявили о задержании группы из шести человек, которых обвиняют в серии поджогов. По данным украинских СМИ, к происшествиям причастна группа пророссийских партизан.

Авторы Татьяна Миссуми