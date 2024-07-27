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"Киевские мстители" спалили дотла ещё один военный автомобиль

Украинские СМИ: В Киеве неизвестные дотла сожгли ещё один военный автомобиль

27 июля, 17:01
В Киеве сожгли военный автомобиль. Обложка © Telegram / "Киев инфо"

В Киеве сожгли военный автомобиль. Обложка © Telegram / "Киев инфо"

В Киеве продолжают таинственным образом загораться военные машины. На этот раз инцидент произошёл на улице Ивана Фёдорова в Соломенском районе города. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.

В Киеве сожгли военный автомобиль. Обложка © Telegram / "Киев инфо"

В Киеве сожгли военный автомобиль. Обложка © Telegram / "Киев инфо"

Судя по кадрам, машина сгорела дотла и восстановлению уже не подлежит. В украинских пабликах сообщают, что это дело рук пророссийски настроенных украинцев, которые недовольны киевским режимом и хотят мира с Москвой.

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Напомним, поджоги машин ВСУ давно захлестнули Украину. Так, в Одессе массово поджигают автомобили военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан. Затем начал полыхать военный транспорт в Киеве. В ночь на 21 июля там сгорело сразу несколько авто.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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