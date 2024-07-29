СБУ поймала шестерых одесситов, подозреваемых в поджогах военных автомобилей
В Одессе задержали шестерых молодых людей по обвинению в поджоге свыше 15 машин ВСУ. Обложка © Telegram / СБУ
В Одессе задержали шестерых молодых людей по обвинению в поджогах автомобилей Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СБУ.
"[Поджигателями] оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", — указано в публикации.
Украинские правоохранители утверждают, будто на совести задержанных свыше 15 сожжённых автомобилей. В связи с этим им предъявлены обвинения в препятствовании законной деятельности ВСУ, что может грозить лишением свободы на сроком до восьми лет.
Напомним, что в этом месяце в крупных городах Украины начали происходить поджоги не только автомобилей бойцов ВСУ, но и ТЦК — аналога российских военкоматов. О первом из таких происшествии стало известно в ночь на 7 июля — в Киеве не без чьего-то участия загорелся микроавтобус Volkswagen, владелец которого служит в украинских войсках и приехал в столицу Незалежной на лечение. В тот же день был сожжен ещё один автомобиль той же марки, на этот раз в Одессе, но владелец — тоже военный. Через двое суток в портовом городе вспыхнула ещё одна машина. А 12 июля в Одессе подожгли две машины сразу.