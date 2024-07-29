СБУ поймала шестерых одесситов, подозреваемых в поджогах военных автомобилей

В Одессе задержали шестерых молодых людей по обвинению в поджогах автомобилей Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба СБУ.

"[Поджигателями] оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали курьерами популярного сервиса доставки еды", — указано в публикации.