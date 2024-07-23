Известного журналиста задержали на Украине за слив данных об "охотниках за головами"

Служба безопасности Украины задержала известного украинского журналиста Жана Новосельцева. По данным спецслужб, он организовал преступную группировку, которая вела странички в социальных сетях с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей, где распространялись личные данные украинских военных и сотрудников ТЦК (военкоматов). Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ задержала известного украинского журналиста и телеведущего Жана Новосельцева. Фото © Пресс-служба СБУ

СБУ задержала известного украинского журналиста и телеведущего Жана Новосельцева. Фото © Пресс-служба СБУ

"В настоящее время задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник – псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований)", — говорится в сообщении СБУ.

Перед задержанием Новосельцев заявил, что ему предъявляют обвинение из-за высказывания в эфире: "Нам нужна мотивированная армия, а не армия рабов". Журналист сообщил, что его задержат на три дня. Отметим, что в соцсетях репортёра проскальзывают новости о ТЦК, однако они не отличаются особыми подробностями об "охотниках за головами".

СБУ задержала известного украинского журналиста и телеведущего Жана Новосельцева. Фото © Пресс-служба СБУ