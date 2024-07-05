СБУ задержала трёх подружек, которые гуляли по Одессе и делали селфи, и обвинила в работе на РФ

Служба безопасности Украины похвасталась, что задержала целую "женскую агентурную группу ФСБ", которая якобы корректировала удары по Одессе.

По данным следствия, три хрупкие фигурантки готовили "массированный ракетный удар по военной инфраструктуре" ВСУ. Девушки в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе, якобы "под видом дружеских прогулок" искали "нужные" объекты и делали селфи.

СБУ заявила, что агенты передавали информацию "куратору из ФСБ" и даже просили трудоустроить их в спецслужбу. Сейчас девушки арестованы, им грозит пожизненное.