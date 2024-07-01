Служба безопасности Украины заявила о задержании группы общественников, которые якобы планировали устроить провокации в Киеве 30 июня, захватить здание Верховной рады и отстранить от власти военно-политическое руководство страны.

СБУ утверждает, что предотвратила госпереворот с захватом Верховной рады. © Telegram / Служба безпеки України

"По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая ещё с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого вече злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать его работу", — заявили в СБУ.

СБУ утверждает, что предотвратила госпереворот с захватом Верховной рады. © Telegram / Служба безпеки України

СБУ утверждает, что предотвратила госпереворот с захватом Верховной рады. © Telegram / Служба безпеки України

СБУ утверждает, что предотвратила госпереворот с захватом Верховной рады. © Telegram / Служба безпеки України

По данным СБУ, организаторы таким образом собирались расшатать общественно-политическую ситуацию на Украине, однако они были задержаны и арестованы. При обысках у подозреваемых нашли оружие и боеприпасы, записи, компьютерную технику. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.