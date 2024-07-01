"Десять дедушек — и уже майор": Что известно о новой попытке госпереворота на Украине СБУ отрапортовала, что на Украине предотвратили захват Верховной рады и смену власти. Показали очень странных революционеров. Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему на Украине все знают, кто стоит за этими громкими разоблачениями. 1 июля, 13:16 Что известно о новом госперевороте на Украине. Обложка © Telegram / Лента дня

Сенсация! СБУ предотвратила попытку вооружённого госпереворота! (зевая) Опять. Они регулярно это делают. Что год, что пять, что десять лет назад. Можно поднять архив публикаций по запросу "СБУ разоблачила попытку госпереворота", будет очень наглядная подборка. Каждый раз ловят каких-то пенсионеров (я не шучу и не утрирую), у которых "находят" оружие и планы по захвату Киева.

В один из прошлых раз конфисковали несколько охотничьих ружей и карту, на которой большими стрелками были обозначены маршруты наступления на Киев с трёх сторон. Три пенсионера, вооружённых двустволками, должны были атаковать столицу с разных сторон. И весь этот бред подавался с самым серьёзным видом. Не знаю, насколько нужно быть слабоумным, чтобы поверить в подобное.

Вот и в этот раз на фотках видны какие-то пенсионеры. Причём, судя по одежде и домашней обстановке, жители сельской местности. В этот раз им, правда, подкинули уже две снайперские винтовки и два пистолета. И с этим могучим арсеналом они якобы собирались штурмовать и захватить не местный ларёк с водкой, а целую Верховную раду. Верим, как же не верить таким шокирующим доказательствам.

СБУ наняла пенсионеров с винтовками. Обложка © Telegram / Лента дня

Это даже похлеще, чем "Фауст" Гёте. В смысле похлеще, чем апрельское разоблачение, когда арестовали двух полковников госохраны, которые "собирались захватить в заложники и убить президента Зеленского". Теперь в бой брошены самые страшные силы режима Путина — пенсионеры.

Как там было? "Таким нехитрым способом Штирлиц уже несколько лет обманывал гестапо". То есть в данном случае таким нехитрым способом, подставляя случайных пенсионеров, бесполезные дегенераты из СБУ уже больше десяти лет доказывают свою нужность и важность. А то не будешь ловить пенсионеров — и самого схватят и отправят на фронт.

Поймал дедушку, разоблачил заговор по захвату галактики, получил премию и повышение по службе. Перефразируя Достоевского: "Десять дедушек — и уже майор".

Самое главное, что на самой Украине никто не подвергает сомнению эти громкие разоблачения "попыток переворота". Потому что напишешь в соцсетях: "Нам втирают какую-то дичь" — и в следующий раз винтовку Мосина и план по захвату стратегической чебуречной на Бессарабском рынке найдут уже у тебя. Поэтому никто не рискует, все старательно верят.

Нацистские режимы вообще не могут без постоянного поиска врага. И, что характерно, всегда его находят.

Авторы Александр Роджерс