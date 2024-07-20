Мэра города под Одессой задержали за коррупцию

Мэр одного из портовых городов Одесской области задержан по обвинению в попытке незаконно завладеть базой отдыха с целью дальнейшей её перепродажи. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, терроризировавшую жителей Одесской области. Банду возглавлял глава горсовета одного из портовых городов региона. По данным следствия, фигуранты пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Чёрного моря", — говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что участники группировки вынудили владелицу базы отдыха отказаться от 50% корпоративных прав, после чего назначили нового директора. Мэра города задержали в момент получения 30 тысяч долларов задатка от покупателей турбазы. В настоящее время продолжается расследование по делу.

Возбуждено уголовное дело. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Имена фигурантов не раскрываются, однако накануне в украинских СМИ передавали информацию о задержании мэра Белгород-Днестровского Одесской области Виталия Граждана.