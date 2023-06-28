Украинский чиновник попался на вымогательстве взятки с бизнесмена, помогавшего ВСУ

Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко арестован с возможностью внесения залога. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

По его данным, Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте из-за вымогательства взятки с бизнесмена, помогавшего ВСУ. Возможна альтернатива — внесение залога в размере 805,2 тысячи гривен (около 22 тысяч долларов).

Головко заявил на заседании суда о провокации, объяснив, что его должность не предусматривает распоряжение денежными средствами. По его словам, он не мог влиять на оплату или неоплату за проделанную работу.