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28 июня, 18:34

Украинский чиновник попался на вымогательстве взятки с бизнесмена, помогавшего ВСУ

На Украине за взятку арестован глава Тернопольского облсовета Михаил Головко

Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко арестован с возможностью внесения залога. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".

По его данным, Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте из-за вымогательства взятки с бизнесмена, помогавшего ВСУ. Возможна альтернатива — внесение залога в размере 805,2 тысячи гривен (около 22 тысяч долларов).

Головко заявил на заседании суда о провокации, объяснив, что его должность не предусматривает распоряжение денежными средствами. По его словам, он не мог влиять на оплату или неоплату за проделанную работу.

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А ранее экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева арестовали на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Лариса Сафронова
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