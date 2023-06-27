На Украине арестовали имущество жены Медведчука на $8 млн
Оксана Марченко. Фото © ТАСС / Алексей Голенищев
Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие супруге украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 млн гривен (более 8 млн долларов).
"Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более $8 млн)", — сказано в сообщении Киевской областной прокуратуры.
Там уточнили, что земельные участки с имущественным комплексом находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками являются "жена экс-депутата — лидера запрещённой на Украине партии "ОПЗЖ" — и третьи лица".
Напомним, в феврале 2023 года СБУ арестовала активы жены Медведчука на сумму более $153 млн. 11 апреля супруга украинского политика была объявлена в розыск на Украине, а на следующий день попала в санкционный список Великобритании.