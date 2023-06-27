На Украине арестовали имущество жены Медведчука на $8 млн

Бориспольский городской районный суд арестовал земельные участки и базу охоты, принадлежащие супруге украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксане Марченко, стоимостью более 303 млн гривен (более 8 млн долларов).

"Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс — базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Стоимость имущества составляет более 303 миллионов гривен (более $8 млн)", — сказано в сообщении Киевской областной прокуратуры.