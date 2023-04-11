Жену Медведчука объявили в розыск на Украине

МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко — супругу украинского оппозиционного политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

На сайте украинского МВД появилось сообщение, согласно которому Марченко "исчезла" из поля зрения ещё 24 марта и теперь "скрывается от органов досудебного расследования".