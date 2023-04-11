Жену Медведчука объявили в розыск на Украине
МВД Украины объявило в розыск жену Медведчука Оксану Марченко
Оксана Марченко. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Алексей Голенище
МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко — супругу украинского оппозиционного политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
На сайте украинского МВД появилось сообщение, согласно которому Марченко "исчезла" из поля зрения ещё 24 марта и теперь "скрывается от органов досудебного расследования".
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Ранее СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более $153 млн. По материалам уголовного дела суд наложил арест на два земельных участка с объектами недвижимости, находившихся в собственности Марченко.