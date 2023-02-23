СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более $153 млн

Суд на Украине арестовал активы жены украинского оппозиционного политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 153 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

"По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен (свыше 153 миллионов долларов. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Так, арестованы пакеты акций в трёх областных энергораспределяющих компаниях и активы в 18 инвестиционных агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Вместе с тем наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также десять автомобилей.

Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД РФ. Её бизнес-структура, находящаяся в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма составила около 1,3 миллиона долларов. Также крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД РФ об охране объектов в Крыму, принадлежащие Медведчуку.