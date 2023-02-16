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16 февраля, 14:16

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

Председатель политсовета запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал граждан Незалежной, несогласных с президентом страны Владимиром Зеленским, объединиться. Он указал, что киевские власти ведут "войну до последнего украинца в интересах Запада" и этому необходимо положить конец.

"Я хочу сказать, обращаясь к украинцам, которые не поддерживают Зеленского... Нам надо объединиться, нам надо показать, что есть сегодня по факту другая Украина, которая считает иначе, чем думает и делает Зеленский, который ведёт войну до последнего украинца в интересах Запада. Мы должны объединиться для того, чтобы поставить этому заслонку и закрыть этот шлагбаум его преступлениям", сказал он в эфире "Первого канала".

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Ранее Виктор Медведчук заявлял, что Минские соглашения могли быть выполнены "по одному щелчку". По его словам, особенно такое было возможно в 2014–2015 годах.

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ТАСС / Алексей Никольский

Матвей Константинов
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