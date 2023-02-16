С мешком на голове на цементном полу: Медведчук впервые раскрыл детали ночей под стражей СБУ

Председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука после задержания весной 2022 года доставили на допрос в СБУ с мешком на голове. Как он признался в эфире Первого канала, это был самый тяжёлый день в его жизни.

"Это кабинет начальника департамента контрразведки СБУ, куда меня привезли в ночь с 12 на 13 апреля после того, как вечером, где-то в районе 18 часов, я был задержан", — сказал Медведчук, комментируя свою фотографию, которую 12 апреля опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Медведчук не знал, куда его привезли, так он пролежал несколько часов на цементном полу. После этого политика привели в тот кабинет на фото и сняли мешок с головы — "это вы увидите по моей причёске и внешнему виду", объяснил он.

"Передо мной стоял на тот момент председатель Службы безопасности Украины [Иван] Баканов и руководитель контрразведки", — указал он.

Задержали политика не сотрудники СБУ, а бойцы теробороны Украины, причём случайно, потому что узнали. По словам Медведчука, на него просто надели наручники, пакет и посадили в машину.

"А потом я уже, видимо, попал в контрразведку. Это был, наверное, самый тяжёлый день в моей жизни. Я несколько месяцев днём и ночью находился в наручниках", — признался политик, уточнив, что физического насилия к нему не применяли, а "всё остальное было".