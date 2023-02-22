Украинский оппозиционный политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады из-за лишения его депутатского мандата. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", — написал Арахамия в своём телеграм-канале.