Медведчук подал иск против Верховной рады
Арахамия сообщил, что Медведчук подал иск против Верховной рады из-за лишения депутатского мандата
Украинский оппозиционный политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады из-за лишения его депутатского мандата. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", — написал Арахамия в своём телеграм-канале.
В январе президент Украины Владимир Зеленский лишил оппозиционного политика гражданства страны, после этого Верховная рада досрочно прекратила его депутатские полномочия. На Украине Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму. Сам политик заявляет, что все открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.
СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре состоялся обмен пленными между РФ и Украиной, политик был передан российской стороне. Сейчас Медведчук живёт в Москве.
ТАСС / Ирина Яковлева