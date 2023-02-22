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22 февраля, 14:04

Медведчук подал иск против Верховной рады

Арахамия сообщил, что Медведчук подал иск против Верховной рады из-за лишения депутатского мандата

Украинский оппозиционный политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук подал иск против Верховной рады из-за лишения его депутатского мандата. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата", — написал Арахамия в своём телеграм-канале.

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

В январе президент Украины Владимир Зеленский лишил оппозиционного политика гражданства страны, после этого Верховная рада досрочно прекратила его депутатские полномочия. На Украине Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму. Сам политик заявляет, что все открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.

СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре состоялся обмен пленными между РФ и Украиной, политик был передан российской стороне. Сейчас Медведчук живёт в Москве.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Никита Никонов
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