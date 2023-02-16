Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве
Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Марченко Анна
Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук после того, как украинские власти передали его представителям России в рамках обмена, стал жить в Москве. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
"Я раньше приезжал в Москву по различным делам. И я приезжал на один день: утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли", — сказал он.
Напомним, 22 сентября 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене военнопленными между РФ и Украиной, среди которых был и Виктор Медведчук. Политик признался, что после задержания его доставили на допрос в СБУ с мешком на голове. По словам Медведчука, это был самый тяжёлый день в его жизни.