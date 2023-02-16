Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 14:43

Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве

<p>Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Марченко Анна</p>

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Обложка © ТАСС / Марченко Анна

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук после того, как украинские власти передали его представителям России в рамках обмена, стал жить в Москве. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"Я раньше приезжал в Москву по различным делам. И я приезжал на один день: утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли", — сказал он.

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

Медведчук призвал украинцев объединиться против Зеленского

Напомним, 22 сентября 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене военнопленными между РФ и Украиной, среди которых был и Виктор Медведчук. Политик признался, что после задержания его доставили на допрос в СБУ с мешком на голове. По словам Медведчука, это был самый тяжёлый день в его жизни.

Оксана Попова
  • Новости
  • Виктор Медведчук
  • Украина
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров