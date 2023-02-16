Медведчук: Сейчас я постоянно живу в Москве

Глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук после того, как украинские власти передали его представителям России в рамках обмена, стал жить в Москве. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.

"Я раньше приезжал в Москву по различным делам. И я приезжал на один день: утром приезжал, вечером уезжал. А сейчас я постоянно живу в Москве. Я не покидал Украину, меня обменяли", — сказал он.