Украинским коррупционерам разрешат откупиться от наказания

Подозреваемые в получении крупных взяток украинские чиновники смогут "искупить свою вину", заплатив деньги. Такой законопроект под номером 11 340 поддержала в первом чтении Верховная рада Украины, сообщает издание "Страна".

НАТО не хочет членства Украины в блоке из-за повальной коррупции в стране

НАТО не хочет членства Украины в блоке из-за повальной коррупции в стране

Напомним, коррупция невероятных масштабов является одной из главных претензий Запада к киевскому режиму. Ранее СМИ узнали, что внимание США к этой теме очень раздражает Владимира Зеленского.