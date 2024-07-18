Украинским коррупционерам разрешат откупиться от наказания
"Страна": На Украине подозреваемые в коррупции смогут откупиться от наказания
Подозреваемые в получении крупных взяток украинские чиновники смогут "искупить свою вину", заплатив деньги. Такой законопроект под номером 11 340 поддержала в первом чтении Верховная рада Украины, сообщает издание "Страна".
В украинском законодательном поле видят такой прейскурант цен:
- от 204 тыс. до 2,04 млн грн — в случае совершения уголовного проступка;
- от 2,057 млн до 20,4 млн грн — нетяжкого преступления;
- от 20,417 млн до 102 млн грн — тяжкого преступления;
- от 102 млн грн до 204 млн грн — особо тяжкого преступления.
Напомним, коррупция невероятных масштабов является одной из главных претензий Запада к киевскому режиму. Ранее СМИ узнали, что внимание США к этой теме очень раздражает Владимира Зеленского.
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