НАТО не хочет членства Украины в блоке из-за повальной коррупции в стране

Повальная коррупция на Украине является одной из основных причин, по которой НАТО не хочет приглашать страну в альянс. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Сообщается, что позиция НАТО относительно членства Украины будет изложена в письменном виде в коммюнике, которое хотят подписать на июльском саммите альянса. По информации чиновника, в нём страны блока поблагодарят Киев за реформы, которые они предприняли за последние два года ради вступления в альянс. Также там будут выдвинуты новые требования к Незалежной, в частности, речь будет идти о борьбе с коррупцией в стране.