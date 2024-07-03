НАТО не хочет членства Украины в блоке из-за повальной коррупции в стране
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за масштабной коррупции в стране
НАТО не хочет членства Украины в блоке из-за повальной коррупции в стране. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Повальная коррупция на Украине является одной из основных причин, по которой НАТО не хочет приглашать страну в альянс. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
Сообщается, что позиция НАТО относительно членства Украины будет изложена в письменном виде в коммюнике, которое хотят подписать на июльском саммите альянса. По информации чиновника, в нём страны блока поблагодарят Киев за реформы, которые они предприняли за последние два года ради вступления в альянс. Также там будут выдвинуты новые требования к Незалежной, в частности, речь будет идти о борьбе с коррупцией в стране.
"Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО", — заявил чиновник.
Напомним, что Украина не оставляет надежд стать официальным членом НАТО. Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. А канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что вступление Украины в НАТО не ожидается "в следующие 30 лет". Также сообщалось, что устав блока не даст Украине стать членом альянса на июльском саммите.