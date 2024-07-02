СМИ узнали, как Трамп хочет оставить Украину без НАТО
Politico: Трамп в случае победы на выборах прекратит расширение НАТО на восток
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах прекратит расширение НАТО на восток, в том числе речь идёт об Украине и Грузии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа.
"Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп. — Прим. Life.ru) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", — говорится в публикации.
Кроме того, неназванные собеседники издания рассказали, что Трамп якобы обсуждает сделку с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны в будущем смогут присоединиться к НАТО. Также отмечается, что бывший американский лидер может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Уточняется, что речь пока идёт о проекте, а не о готовом решении.
Напомним, Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По словам политика, сделать это очень легко. Тем не менее в Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.
Flickr / Trump White House Archived