СМИ узнали, как Трамп хочет оставить Украину без НАТО

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах прекратит расширение НАТО на восток, в том числе речь идёт об Украине и Грузии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух экспертов в области нацбезопасности из числа сторонников Трампа.

"Предполагаемый кандидат от республиканцев (Трамп. — Прим. Life.ru) работает над сделкой, согласно которой НАТО обязуется не расширяться на восток, в особенности на Украину и Грузию", — говорится в публикации.