Встречу уже месяц как нелегитимного Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена омрачил тот факт, что Вашингтон настаивает на борьбе с коррупцией в Киеве. Об этом сообщает The Washington Post. Для украинского руководства эта тема — раздражитель. Во-первых, они являются частью коррупционной системы, а во-вторых, считают, что она отвлекает внимание партнёров от самого важного — наращивания военной и материальной помощи ВСУ.

"Украинский политик выразил признательность за военную помощь США, но, похоже, был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией", — заявил источник издания, близкий к Зеленскому.