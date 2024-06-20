Вскрылся главный раздражитель в отношениях Зеленского и Блинкена
WP: Встречу Зеленского и Блинкена омрачило внимание США к коррупции на Украине
Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен (слева направо) во время встречи. Обложка © AP / TASS / Brendan Smialowski
Встречу уже месяц как нелегитимного Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена омрачил тот факт, что Вашингтон настаивает на борьбе с коррупцией в Киеве. Об этом сообщает The Washington Post. Для украинского руководства эта тема — раздражитель. Во-первых, они являются частью коррупционной системы, а во-вторых, считают, что она отвлекает внимание партнёров от самого важного — наращивания военной и материальной помощи ВСУ.
"Украинский политик выразил признательность за военную помощь США, но, похоже, был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией", — заявил источник издания, близкий к Зеленскому.
Life.ru уже рассказывал, что в США заявили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг перестал верить в победу Украины. Аналитики считают, что у Незалежной не получится войти в Североатлантический альянс при любых условиях. А ранее Столтенберг отказался от планов по созданию фонда помощи киевскому режиму объёмом 100 миллиардов долларов за счёт взносов входящих в НАТО государств. Он намерен озвучить новое предложение, которое касается выделения только 40 миллиардов долларов.