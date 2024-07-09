"Огненная вендетта" одесситов против бойцов ВСУ набирает обороты
В Одессе неизвестные сожгли машину очередного военнослужащего ВСУ
В Одессе сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Обложка © Telegram / odessa
В Одессе неизвестные сожгли очередную машину военнослужащего, это по меньшей мере третий случай за последние дни. Видео и фото с места событий публикуют местные паблики не без иронии.
В Одессе сожгли автомобиль военнослужащего ВСУ. Видео © Telegram / odessa
Зелёный пикап спалили ночью на улице Генерала Бочарова. Поджигателей ищут правоохранители. При этом после прошлого поджога не прошли и сутки.
Напомним, что в ночь на 7 июля стало известно, что в Киеве кто-то поджёг микроавтобус Volkswagen, которым владел украинский военный. По информации местных СМИ, собственник приехал в столицу страны на лечение. В тот же день стало известно, о ещё одном сгоревшем Volkswagen, на этот раз в Одессе. Авто тоже принадлежало служащему ВСУ, его подожгли на парковке возле многоквартирного дома около часу ночи.