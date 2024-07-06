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6 июля, 13:48

В Одессе националисты избили и увезли в неизвестном направлении тренера, обругавшего военных

"Страна.ua": В Одессе избили и похитили тренера, обругавшего военных

В Одессе группа мужчин избила фитнес-тренера, обматерившего военных в спортклубе. После этого его в сопровождении известного украинского националиста Демьяна Ганула посадили в микроавтобус, похожий на те, что используют сотрудники военкоматов Незалежной, и увезли в неизвестном направлении. Видеозапись случившегося опубликовал телеграм-канал издания "Страна.ua".

В Одессе неизвестные избили оскорбившего военных фитнес-тренера, усадили его в автомобиль и куда-то увезли. Видео © Telegram / "Страна.ua"

"После того как фитнес-тренеру из Одессы, который обматерил военного, разбили лицо, его посадили в бусик (микроавтобус). Видимо, повезут в ТЦК (территориальными центрами комплектования в Незалежной называют военкоматы. — Прим. Life.ru)", — сказано в публикации.

Похищению предшествовал скандал в здании спортивного центра. С тренером беседовали двое, предположительно военных. Они задавали ему провокационные вопросы, в частности об отношении к нацбату "Айдар"*. Отметим, что в апреле этого года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула. Ему вменяется две статьи УК РФ: "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений" и "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". По второй статье ему грозит до 20 лет заключения.

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Ранее Life.ru рассказывал, как СБУ отчиталась о задержании "женской агентурной группы ФСБ", якобы наводившей удары Армии России по Одессе. Троих девушек от 19 до 23 лет, которые работали в одном из местных заведений общепита, обвинили в том, что они под видом прогулок и съёмок селфи фотографировали важные военные объекты для подготовки "массированного российского ракетного удара".

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Telegram / "Страна.ua"

Юрий Лысенко
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