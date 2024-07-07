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7 июля, 11:42

На Украине сообщили о втором за день поджоге автомобиля военнослужащего

"Страна.ua": В Одессе неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего

Стало известно о поджоге ещё одного автомобиля военнослужащего на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Второй случай поджога за сутки зафиксировали в Одессе. Автомобиль Volkswagen, который был припаркован возле многоквартирного дома, загорелся около часа ночи. По сообщению источников издания, пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, что сегодня ночью в Киеве также сожгли микроавтобус Volkswagen, принадлежащий украинскому военнослужащему. Украинские СМИ утверждают, что владелец автомобиля приехал в столицу Незалежной на лечение.

Украинцы залили перцовкой и избили военного медика, приняв его за военкома
Украинцы залили перцовкой и избили военного медика, приняв его за военкома
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Исакова
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