На Украине сообщили о втором за день поджоге автомобиля военнослужащего

Стало известно о поджоге ещё одного автомобиля военнослужащего на Украине. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Второй случай поджога за сутки зафиксировали в Одессе. Автомобиль Volkswagen, который был припаркован возле многоквартирного дома, загорелся около часа ночи. По сообщению источников издания, пожар был оперативно потушен, пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.