В Одессе продолжаются массовые поджоги автомобилей украинских военных
"Новости.Live": В Одессе сожгли ещё два автомобиля военных
В Одессе неизвестные подожгли два автомобиля украинских военных. Об этом рассказали в издании "Новости.Live".
Сгоревшие машины военных в Одессе. Видео © "Новости.Live"
"В Одессе на улице Радостной неизвестные подожгли машины военных", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 7 июля стало известно, что в Киеве кто-то поджёг микроавтобус Volkswagen, которым владел украинский военный. По информации местных СМИ, собственник приехал в столицу страны на лечение. В тот же день стало известно о ещё одном сгоревшем Volkswagen, на этот раз в Одессе. Авто тоже принадлежало военному, его подожгли на парковке возле многоквартирного дома около часа ночи. Через два дня в Одессе сожгли машину ещё одного военнослужащего.
"Новости.Live".