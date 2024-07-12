Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 10:59

В Одессе продолжаются массовые поджоги автомобилей украинских военных

"Новости.Live": В Одессе сожгли ещё два автомобиля военных

В Одессе неизвестные подожгли два автомобиля украинских военных. Об этом рассказали в издании "Новости.Live".

Сгоревшие машины военных в Одессе. Видео © "Новости.Live"

"В Одессе на улице Радостной неизвестные подожгли машины военных", — говорится в сообщении.

"Огненная вендетта" одесситов против бойцов ВСУ набирает обороты
"Огненная вендетта" одесситов против бойцов ВСУ набирает обороты

Напомним, что в ночь на 7 июля стало известно, что в Киеве кто-то поджёг микроавтобус Volkswagen, которым владел украинский военный. По информации местных СМИ, собственник приехал в столицу страны на лечение. В тот же день стало известно о ещё одном сгоревшем Volkswagen, на этот раз в Одессе. Авто тоже принадлежало военному, его подожгли на парковке возле многоквартирного дома около часа ночи. Через два дня в Одессе сожгли машину ещё одного военнослужащего.

Обложка ©

"Новости.Live".

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров