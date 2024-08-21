"Чёрный воронок" спалили в Киеве, пока военкомы спали

В Киеве неизвестные подожгли очередной военный автомобиль. На этот раз сгорел микроавтобус, на котором военкомы объезжают районы и увозят мужчин для дальнейшей отправки на фронт в ряды ВСУ. Видео появилось в местных пабликах.