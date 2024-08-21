"Чёрный воронок" спалили в Киеве, пока военкомы спали
В Киеве неизвестные ночью сожгли военный микроавтобус, видео появилось в Сети
Неизвестные сожгли микроавтобус в Киеве. Обложка © Telegram / Труха
В Киеве неизвестные подожгли очередной военный автомобиль. На этот раз сгорел микроавтобус, на котором военкомы объезжают районы и увозят мужчин для дальнейшей отправки на фронт в ряды ВСУ. Видео появилось в местных пабликах.
Неизвестные сожгли микроавтобус в Киеве. Видео © Telegram / Труха
Инцидент произошёл на улице Урловской. Очевидцы засняли полыхающий во дворе автомобиль. Как утверждается, всё это дело рук пророссийского подполья.
Напомним, на Украине растёт количество поджогов военных автомобилей. В Одессе массово поджигают автомобили сотрудников ТЦК, также горят машины ВСУ в Киеве. Местная полиция считает, что к этому причастна группа пророссийских партизан. В стране массово задерживают подозреваемых. В Днепропетровской и Закарпатской областях схвачены и брошены в застенки СБУ семеро украинцев за совершённые поджоги. Всем им грозят сроки до 10 лет тюрьмы. Также сообщалось о задержании киевлянки, которая якобы организовала подпольную группу партизан и сжигала автомобили ВСУ, ей грозит пожизненный срок.