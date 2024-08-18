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17 августа, 22:16

В Днепре спалили очередной автомобиль украинского военного

В Днепре снова подожгли автомобиль военного в рамках протестных акций на Украине

В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua", однако дополнительные подробности пока не раскрыты.

В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Видео © Telegram / "Всевидящее око"

На опубликованных в украинских группах видео видно, как люди тушат полыхающий автомобиль. Ни огнетушители, ни вёдра с водой не смогли сбить пламя. В результате машина взорвалась.

На Украине продолжают сжигать военные автомобили
На Украине продолжают сжигать военные автомобили

Эта акция стала частью более широкого тренда. В последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военнослужащим и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что в стране принято называть военкоматами. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из различных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Кирилл Сосновских
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