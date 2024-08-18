В Днепре спалили очередной автомобиль украинского военного

В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua", однако дополнительные подробности пока не раскрыты.

В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Видео © Telegram / "Всевидящее око"

На опубликованных в украинских группах видео видно, как люди тушат полыхающий автомобиль. Ни огнетушители, ни вёдра с водой не смогли сбить пламя. В результате машина взорвалась.