В Днепре спалили очередной автомобиль украинского военного
В Днепре снова подожгли автомобиль военного в рамках протестных акций на Украине
В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua", однако дополнительные подробности пока не раскрыты.
В украинском городе Днепре неизвестные лица снова подожгли автомобиль, принадлежащий военному. Видео © Telegram / "Всевидящее око"
На опубликованных в украинских группах видео видно, как люди тушат полыхающий автомобиль. Ни огнетушители, ни вёдра с водой не смогли сбить пламя. В результате машина взорвалась.
Эта акция стала частью более широкого тренда. В последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военнослужащим и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что в стране принято называть военкоматами. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из различных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.
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