По Украине прошла новая волна поджогов машин военных и релейных шкафов

Новая вспышка поджогов железнодорожных релейных шкафов и принадлежащих военнослужащим автомобилей произошла на Украине. Об этом со ссылкой на источник среди правоохранителей Незалежной пишет издание "Страна.ua".

По информации издания, один из релейных шкафов подожгли в Буче Киевской области, и ещё два в городах Бобровице и Городище Черкасской области. А в Днепропетровске подожгли Ford военнослужащего ВСУ, ещё два автомобиля, если верить собеседнику издания, загорелись в столице Украины.