По Украине прошла новая волна поджогов машин военных и релейных шкафов
Новая вспышка поджогов железнодорожных релейных шкафов и принадлежащих военнослужащим автомобилей произошла на Украине. Об этом со ссылкой на источник среди правоохранителей Незалежной пишет издание "Страна.ua".
"За последние сутки по Украине прокатилась ещё одна масштабная волна поджогов", — говорится в телеграм-канале "Страны.ua".
По информации издания, один из релейных шкафов подожгли в Буче Киевской области, и ещё два в городах Бобровице и Городище Черкасской области. А в Днепропетровске подожгли Ford военнослужащего ВСУ, ещё два автомобиля, если верить собеседнику издания, загорелись в столице Украины.
Как уже рассказывал Life.ru, в июле в крупных украинских городах участились случаи поджогов машин военнослужащих ВСУ и ТЦК. О первом подобном инциденте стало известно ночью 7 июля — в Киеве подожгли микроавтобус Volkswagen, который принадлежал приехавшему в столицу на лечение военному. В тот же день уже в Одессе вспыхнула ещё одна машина той же марки (хозяин также служит в украинских войсках), через двое суток в городе загорелся ещё один автомобиль, а 12 июля там подожгли сразу два транспортных средства. Сегодня в СБУ заявили о задержании группы из шести человек, которых обвиняют в серийных поджогах авто военных в Одессе.
Telegram / "Настоящий Киев"