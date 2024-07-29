Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:35

"Очень больно": Комбата до глубины души задела "огненная вендетта" одесситов против ВСУ

Комбат ВСУ Хрыстин: Больно, когда в Одессе жгут машины военных и ждут Россию

Комбат морской пехоты ВСУ Артём Хрыстин пожаловался, что одесситы всё чаще поджигают машины украинских военных, показывая пренебрежительное отношение к ним. Он отметил, что в Одессе и не только есть целые движения, которые ждут прихода российских войск, чтобы быть в составе РФ.

"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке
Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке

Как рассказывал Life.ru, в последнее время в крупных городах Украины местные жители стали поджигать машины военных. Так, 7 июля в Киеве не без участия диверсантов загорелся микроавтобус Volkswagen, владелец которого служит в украинских войсках и приехал в столицу Незалежной на лечение. В тот же день сожгли ещё один автомобиль той же марки, на этот раз в Одессе. Через несколько дней там вспыхнула ещё одна машина. Сегодня стало известно, что в портовом городе задержали шестерых мужчин по делу о поджогах.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров