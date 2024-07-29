"Очень больно": Комбата до глубины души задела "огненная вендетта" одесситов против ВСУ
Комбат ВСУ Хрыстин: Больно, когда в Одессе жгут машины военных и ждут Россию
Комбат морской пехоты ВСУ Артём Хрыстин пожаловался, что одесситы всё чаще поджигают машины украинских военных, показывая пренебрежительное отношение к ним. Он отметил, что в Одессе и не только есть целые движения, которые ждут прихода российских войск, чтобы быть в составе РФ.
"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.
Как рассказывал Life.ru, в последнее время в крупных городах Украины местные жители стали поджигать машины военных. Так, 7 июля в Киеве не без участия диверсантов загорелся микроавтобус Volkswagen, владелец которого служит в украинских войсках и приехал в столицу Незалежной на лечение. В тот же день сожгли ещё один автомобиль той же марки, на этот раз в Одессе. Через несколько дней там вспыхнула ещё одна машина. Сегодня стало известно, что в портовом городе задержали шестерых мужчин по делу о поджогах.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.
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