Комбат морской пехоты ВСУ Артём Хрыстин пожаловался, что одесситы всё чаще поджигают машины украинских военных, показывая пренебрежительное отношение к ним. Он отметил, что в Одессе и не только есть целые движения, которые ждут прихода российских войск, чтобы быть в составе РФ.

"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.