Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке

Побег был совершён через заднюю дверь автомобиля ТЦК, когда тот заехал на заправку. Предположительно, всё произошло в Волынской области.

Напомним, мобилизация началась на Украине 25 февраля 2022 года и длится до сих пор. Этой весной Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил призыва в армию. Теперь государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Также на передовую могут допускаться люди с психическими расстройствами, онкологией и ВИЧ и, наконец, с судимостью.