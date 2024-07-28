Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 21:08

Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке

На Украине группа парней сбежала из микроавтобуса, в котором их отправили в военкомат, пишет "Страна.ua".

Побег был совершён через заднюю дверь автомобиля ТЦК, когда тот заехал на заправку. Предположительно, всё произошло в Волынской области.

Парни сбежали из микроавтобуса ТЦК по пути в военкомат. Видео © Telegram / "Политика Страны"

Украинские мужчины придумали законную схему ухода от мобилизации
Украинские мужчины придумали законную схему ухода от мобилизации

Напомним, мобилизация началась на Украине 25 февраля 2022 года и длится до сих пор. Этой весной Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил призыва в армию. Теперь государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Также на передовую могут допускаться люди с психическими расстройствами, онкологией и ВИЧ и, наконец, с судимостью.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров