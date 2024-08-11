На Украине продолжают сжигать военные автомобили

Сегодня в Днепропетровске и Одессе недовольные граждане снова сожгли автомобили военных, пишет "Страна.ua". Очередные поджоги происходят на фоне растущего недовольства гражданами методов "могилизаторов" из ТЦК.

"Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря", — говорится в одной из публикаций.