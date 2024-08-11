На Украине продолжают сжигать военные автомобили
"Страна.ua": Ночью в Одессе и Днепропетровске сожгли автомобили военных
Сегодня в Днепропетровске и Одессе недовольные граждане снова сожгли автомобили военных, пишет "Страна.ua". Очередные поджоги происходят на фоне растущего недовольства гражданами методов "могилизаторов" из ТЦК.
В Одессе подожгли машину военного. Видео © Telegram / "Политика Страны"
"Очередной поджог военной машины в Днепре. Авто было припарковано в районе одного из ЖК по улице Кобзаря", — говорится в одной из публикаций.
Ранее Life.ru рассказывал, что в крупных городах Незалежной участились случаи поджогов машин сотрудников ТЦК и других военнослужащих. Чаще всего сопротивление военные встречают в Одессе и Киеве. Кроме того, накануне стало известно о новой вспышке поджогов железнодорожных релейных шкафов и принадлежащих военнослужащим автомобилей на Украине.
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