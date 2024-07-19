Машины украинских военных продолжают пылать в Одесской области

В Одесской области прошлой ночью подожгли ещё три автомобиля украинских военных. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль "Киа-Соренто", который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля повреждены двигатель и часть салона", — говорят правоохранители.