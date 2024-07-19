Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 12:03

Машины украинских военных продолжают пылать в Одесской области

"Страна": В Одесской области подожгли ещё три автомобиля украинских военных

В Одесской области прошлой ночью подожгли ещё три автомобиля украинских военных. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Первый поджог совершили в самой Одессе в 22:40. Там подожгли автомобиль "Киа-Соренто", который принадлежит военному. Люди не пострадали, у автомобиля повреждены двигатель и часть салона", — говорят правоохранители.

Второй эпизод случился в 23:30 в посёлке Лиман возле жилого массива Радужный. Там воспламенили сразу два автомобиля: "Ниссан" и "Рено", также принадлежавшие военным.

"Огненная вендетта" одесситов против бойцов ВСУ набирает обороты
"Огненная вендетта" одесситов против бойцов ВСУ набирает обороты

Напомним, в последнее время в Одессе массово поджигают автомобили военкомов. По данным СМИ, к этому причастна группа пророссийских партизан. Также Life.ru рассказывал, что в этом приморском городе мужчина со стрельбой смог отбиться от военкомов, пытавшихся его задержать. "Могилизаторы" из ТЦК проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист. Однако тот не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krzysztof Smejlis

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров