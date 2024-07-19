"Фашисты!": Одессит со стрельбой отбился от "могилизаторов" из ТЦК

Житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся его задержать. В социальных сетях пишут, что всё произошло у рынка "Привоз". "Могилизаторы" проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист. Тот не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух.