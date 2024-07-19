"Фашисты!": Одессит со стрельбой отбился от "могилизаторов" из ТЦК
Житель Одессы открыл стрельбу при попытке ТЦК его задержать
Житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся его задержать. В социальных сетях пишут, что всё произошло у рынка "Привоз". "Могилизаторы" проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист. Тот не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух.
Одессит со стрельбой отбился от "могилизаторов" из ТЦК и смог сбежать. Видео © Telegram / "Типичная Одесса"
Утверждается, что мужчина смог сбежать. Судя по видео, вокруг собралось немало прохожих. Люди были возмущены произволом, требовали отпустить одессита, а кто-то даже крикнул: "Фашисты!"
Напомним, с Украины регулярно приходят видео с беспределом сотрудников ТЦК, которые буквально похищают людей с улиц. Жители Незалежной, уставшие от массовой "могилизации", начали давать отпор военным. Например, в Одессе начали массово жечь их автомобили, а недавно мужчины и вовсе силой выгнали "тэцэкашников" из автобуса.
Telegram / "Типичная Одесса"