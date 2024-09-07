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Регион
7 сентября, 01:16

Взрывы раздались в четырёх украинских регионах

В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины гремят взрывы

Взрывы раздались в четырёх украинских регионах. По данным местных СМИ, они прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в указанных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Ровненская, Житомирская, Тернопольская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Черниговская, Черкасская и Сумская области.

В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы
В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы

Ранее взрывы прогремели в Черниговской области Украины. Что послужило их причиной неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Оксана Попова
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