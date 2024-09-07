Взрывы раздались в четырёх украинских регионах. По данным местных СМИ, они прогремели в Хмельницкой, Николаевской, Винницкой и Киевской областях.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в указанных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Ровненская, Житомирская, Тернопольская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Черниговская, Черкасская и Сумская области.