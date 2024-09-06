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Регион
6 сентября, 20:01

Взрывы раздались в Черниговской области Украины

В Черниговской области прогремели взрывы, передают украинские СМИ. Других деталей не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Сумская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.

В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы
В Киевской и Харьковской областях утром прогремели мощные взрывы

Ранее Life.ru писал, что ВС России нанесли удар по иностранным наёмникам в пригороде Харькова. Известно о большом количестве погибших и раненых, в зону удара выехали оперативные службы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Zduniak

Оксана Попова
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