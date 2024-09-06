Взрывы раздались в Черниговской области Украины
В Черниговской области прогремели взрывы, передают украинские СМИ. Других деталей не приводится.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Сумская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.
Ранее Life.ru писал, что ВС России нанесли удар по иностранным наёмникам в пригороде Харькова. Известно о большом количестве погибших и раненых, в зону удара выехали оперативные службы.
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