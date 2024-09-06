Взрывы раздались в Черниговской области Украины

В Черниговской области прогремели взрывы, передают украинские СМИ. Других деталей не приводится.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в регионе звучит воздушная тревога. Также в красной зоне оказались Сумская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.