Большие потери: Подполье сообщило о нанесении удара по наёмникам в пригороде Харькова

Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Сообщается, что там дислоцировалось большое количество иностранных наёмников и украинской техники. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«С 7:45 несколько прилётов, гахает солидно, вроде Люботин», — написал подпольщик в телеграм-канале.

Он также уточнил, что вскоре после атаки в зону удара направилось много машин скорой помощи. Есть информация о большом количестве погибших и раненых.