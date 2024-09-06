Большие потери: Подполье сообщило о нанесении удара по наёмникам в пригороде Харькова
Подполье: Российские войска нанесли удар по наёмникам в пригороде Харькова
Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Сообщается, что там дислоцировалось большое количество иностранных наёмников и украинской техники. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«С 7:45 несколько прилётов, гахает солидно, вроде Люботин», — написал подпольщик в телеграм-канале.
Он также уточнил, что вскоре после атаки в зону удара направилось много машин скорой помощи. Есть информация о большом количестве погибших и раненых.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска разгромили склад с техникой ВСУ под Львовом. Именно туда украинские военные свозили технику и боеприпасы, поставляемые из Польши.
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