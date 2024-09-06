Российские силы разгромили склад с техникой ВСУ под Львовом
Подполье: ВС РФ нанесли удар по складам у Львова, куда свозят технику из Польши
Ночью по контейнерному терминалу и складам ВСУ в пригороде Львова был нанесён удар. По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, именно туда свозилась техника и боеприпасы для украинских войск из Польши.
«В три часа ночи в пригород Львова, населённый пункт Малехов, был нанесён удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что прилетело в «УВК Украина» — контейнерный терминал. Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши», — рассказал Лебедев РИА «Новости».
По предварительным данным, при атаке иностранные специалисты не пострадали. Как уточнил Лебедев, в их задачи входит распределение грузов по базам.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, Харькове и Чернигове. Что касается Львовской области, то там звучал сигнал воздушной тревоги. Позже мэр города Андрей Садовой заявил о пожаре в складских помещениях в пригороде Львова.
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