Ночью по контейнерному терминалу и складам ВСУ в пригороде Львова был нанесён удар. По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, именно туда свозилась техника и боеприпасы для украинских войск из Польши.

«В три часа ночи в пригород Львова, населённый пункт Малехов, был нанесён удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что прилетело в «УВК Украина» — контейнерный терминал. Сопротивление сообщало, что на склады завозится техника и БК, прибывающие из Польши», — рассказал Лебедев РИА «Новости».