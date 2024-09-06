В пригороде Львова начался пожар в складских помещениях
Мэр Садовой: В пригороде Львова начался пожар
В пригороде украинского Львова произошёл пожар в складских помещениях. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, всё произошло вблизи села Малехово.
«Вблизи Малехова горят складские помещения», — сообщил он в соцсетях и добавил, что сведений о пострадавших нет.
Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, Харькове и Чернигове. Что касается Львовской области, то там звучал сигнал воздушной тревоги.
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