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6 сентября, 02:21

В пригороде Львова начался пожар в складских помещениях

Мэр Садовой: В пригороде Львова начался пожар

В пригороде украинского Львова произошёл пожар в складских помещениях. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, всё произошло вблизи села Малехово.

«Вблизи Малехова горят складские помещения», — сообщил он в соцсетях и добавил, что сведений о пострадавших нет.

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киеве

Минувшей ночью сообщалось о взрывах в Сумской области Украины, Харькове и Чернигове. Что касается Львовской области, то там звучал сигнал воздушной тревоги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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