В пригороде Львова начался пожар в складских помещениях

В пригороде украинского Львова произошёл пожар в складских помещениях. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, всё произошло вблизи села Малехово.

«Вблизи Малехова горят складские помещения», — сообщил он в соцсетях и добавил, что сведений о пострадавших нет.