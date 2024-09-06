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6 сентября, 00:29

Взрывы раздались в трёх областях Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области, Харькове и Чернигове

Взрывы прогремели в Сумской области Украины, сообщает местное издание «Общественное». Также они раздались в Харькове и Чернигове.

Что послужило их причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в перечисленных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также Львовская, Днепропетровская и Полтавская области.

Взрывы прогремели в трёх украинских регионах
Взрывы прогремели в трёх украинских регионах

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. По информации местных СМИ, они прогремели вечером, 5 сентября, в Дарницком районе города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pawel Radomski

Оксана Попова
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