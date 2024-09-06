Взрывы раздались в трёх областях Украины

Взрывы прогремели в Сумской области Украины, сообщает местное издание «Общественное». Также они раздались в Харькове и Чернигове.

Что послужило их причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в перечисленных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также Львовская, Днепропетровская и Полтавская области.