Взрывы раздались в трёх областях Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области, Харькове и Чернигове
Взрывы прогремели в Сумской области Украины, сообщает местное издание «Общественное». Также они раздались в Харькове и Чернигове.
Что послужило их причиной неизвестно. Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в перечисленных регионах звучит воздушная тревога. В красной зоне также Львовская, Днепропетровская и Полтавская области.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. По информации местных СМИ, они прогремели вечером, 5 сентября, в Дарницком районе города.
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