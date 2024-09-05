Взрывы прогремели в трёх украинских регионах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах, Кривом Роге и Киеве
Взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Кривом Роге Днепропетровской области, пишут украинские СМИ. Другие детали не сообщаются.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, Киевская, Сумская и Днепропетровская области находятся в красной зоне. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
Ранее ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», по предприятиям ОПК Украины во Львове. На объектах производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.
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