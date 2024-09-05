Взрывы прогремели в трёх украинских регионах

Взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Кривом Роге Днепропетровской области, пишут украинские СМИ. Другие детали не сообщаются.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, Киевская, Сумская и Днепропетровская области находятся в красной зоне. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.