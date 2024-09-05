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Регион
4 сентября, 21:42

Взрывы прогремели в трёх украинских регионах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах, Кривом Роге и Киеве

Взрывы прогремели в Киеве, Сумах и Кривом Роге Днепропетровской области, пишут украинские СМИ. Другие детали не сообщаются.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, Киевская, Сумская и Днепропетровская области находятся в красной зоне. Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы
Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», по предприятиям ОПК Украины во Львове. На объектах производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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