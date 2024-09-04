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4 сентября, 06:12

Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в украинском Львове, а также в городе Ровно. Во многих регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.

Ранее уже сообщали о взрывах в Сумах, Львове и Киеве. Также они прогремели в Волынской области на западе Украины. Других подробностей не приводится.

Ранее Life.ru писал, что в Одессе прогремел взрыв. При этом не уточнялось, где именно произошёл инцидент и что стало его причиной. Также не говорится о последствиях и возможных разрушениях.

В Харьковской области из-за халатности бойцов ВСУ взорвался склад боеприпасов
В Харьковской области из-за халатности бойцов ВСУ взорвался склад боеприпасов
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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Иван Косицын
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