Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы

Взрывы прозвучали в украинском Львове, а также в городе Ровно. Во многих регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.

Ранее уже сообщали о взрывах в Сумах, Львове и Киеве. Также они прогремели в Волынской области на западе Украины. Других подробностей не приводится.