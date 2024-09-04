Во Львове, Ровно и ещё нескольких городах Украины прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали в украинском Львове, а также в городе Ровно. Во многих регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.
Ранее уже сообщали о взрывах в Сумах, Львове и Киеве. Также они прогремели в Волынской области на западе Украины. Других подробностей не приводится.
Ранее Life.ru писал, что в Одессе прогремел взрыв. При этом не уточнялось, где именно произошёл инцидент и что стало его причиной. Также не говорится о последствиях и возможных разрушениях.
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