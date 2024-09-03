В Харьковской области из-за халатности бойцов ВСУ взорвался склад боеприпасов
В Харьковской области сдетонировал склад украинской армии с боеприпасами. Как оказалось, причина не в российском ударе, а в неосторожности бойцов ВСУ, оставивших ящики со снарядами под лучами солнца, из-за чего те и взорвались, пишет Mash. За взрывом последовал пожар, который уже распространился по Святогорскому лесу на площади в 1500 гектаров.
Пожар вызванный взрывом склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Видео © Telegram / Mash
Телеграм-канал сообщает, что пожары замечены в районах Изюма, Бакалеи и Слобожанского национального парка. Местные жители говорят о едком запахе, жалуются на головную боль и ухудшение самочувствия. Есть версия, что снаряды с рванувшего склада должны были быть использованы для ударов по Белгороду, но человеческая халатность и природа внесли свои коррективы. Как можно увидеть на кадрах выше, небо затянул смог, который выглядит как масштабный грозовой фронт.
Военные попытались потушить возгорание собственными силами, но не преуспели, а к моменту прибытия пожарных распространение пламени уже нельзя было купировать. По предварительным данным, в ходе происшествия погибла 74-летняя женщина.
У ВСУ хватает проблем и помимо недальновидности собственных военнослужащих: ранее член Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что ВС России совершили ракетный удар по территории высшего военного командного училища имени маршала Москаленко в Полтаве. В этот момент там происходило построение личного состава. Погибло множество украинских военнослужащих.
Telegram / Mash