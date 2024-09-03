В Одессе прогремел взрыв
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / stadia98
В Одессе прогремел взрыв, пишет украинское издание «Общественное. Новости». В публикации не уточняется, где именно произошёл инцидент и что стало его причиной. Также не говорится о последствиях и возможных разрушениях.
Судя по данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная сирена сработала в Одесской области уже после того, как поступила информация о произошедшем взрыве.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили в Одессе порт с наёмниками, принимавшими западную технику. В результате удара более 20 иностранных специалистов были уничтожены, а около 50 получили ранения. По данным украинского подполья, поставки оружия в порт в основном шли из Румынии.