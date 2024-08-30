Наёмники свозили не только технику: Подпольщик раскрыл подробности удара ВС РФ по порту Одессы
Подпольщик Лебедев: Наёмники свозили в порт Одессы технику, боекомплекты и ГСМ
ВС РФ во время удара по порту Одессы удалось поразить не только технику, которую завозили иностранные наёмники, но также ГСМ и боекомплекты. Об этом рассказал «Царьграду» руководитель русского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
Кроме того, подпольщик заявил, что поставки в Одессу идут со стороны Румынии.
«[Везут технику] со стороны Румынии. Какая именно? Не гусеничная. Туда также свозят БК и ГСМ. Но не только в порт в Ильичевске. Что за иностранцы. Туда простым людям доступ закрыт. Даже речь сложно узнать, они с работниками не общаются», — подчеркнул Лебедев.
Напомним, ранее российские войска поразили в Одессе порт с наёмниками, принимавшими западную технику. В результате удара более 20 иностранных специалистов были уничтожены, а около 50 получили ранения.
Shutterstock/FOTODOM/Michal Petlach