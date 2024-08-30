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30 августа, 15:25

Наёмники свозили не только технику: Подпольщик раскрыл подробности удара ВС РФ по порту Одессы

Подпольщик Лебедев: Наёмники свозили в порт Одессы технику, боекомплекты и ГСМ

ВС РФ во время удара по порту Одессы удалось поразить не только технику, которую завозили иностранные наёмники, но также ГСМ и боекомплекты. Об этом рассказал «Царьграду» руководитель русского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Кроме того, подпольщик заявил, что поставки в Одессу идут со стороны Румынии.

«[Везут технику] со стороны Румынии. Какая именно? Не гусеничная. Туда также свозят БК и ГСМ. Но не только в порт в Ильичевске. Что за иностранцы. Туда простым людям доступ закрыт. Даже речь сложно узнать, они с работниками не общаются», — подчеркнул Лебедев.

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Напомним, ранее российские войска поразили в Одессе порт с наёмниками, принимавшими западную технику. В результате удара более 20 иностранных специалистов были уничтожены, а около 50 получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Michal Petlach

Борис Эльфанд
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