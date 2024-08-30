Медаль и романтика на фронте: Девушка-разведчик раскрыла интересные подробности службы в зоне СВО

Жительница Казани Марта после выполнения боевых задач в зоне СВО вернулась домой, чтобы продолжить учёбу в университете. Она добровольно ушла на фронт после мобилизации друзей по секции стрельбы и полтора года провела в разведке. Героиня после возвращения раскрыла интересные подробности службы.

Девушка призналась, что во время поездки на распределительную базу смотрела мультфильм «Мадагаскар», поэтому, когда командир предложил выбрать позывной, она остановилась на кличке льва Алекса. Впрочем, на фронте было не до весёлых мультиков. Марта за участие в боевых действиях даже получила медаль «За отвагу».

«По нашей группе из восьми человек тогда отработал миномёт. Мы бросились врассыпную. Кто-то погиб, кто-то был сильно ранен. Несколько осколков мне попало в ногу. Мы пару дней просидели с тяжелоранеными, перевязали их жгутами-турникетами и ждали эвакуацию. Долго ждали. Нам помогли танкисты: посадили нас и эвакуировали. Награду дали за оказание помощи», — призналась Алекс в интервью RT.

Кстати, сослуживцы ласково называли своего боевого товарища Алексой и даже пытались строить с ней отношения. Однако девушка призналась, что отказалась от романтики на фронте, а то мало ли, у кого-то дома окажутся жена и дети.