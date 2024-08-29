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29 августа, 11:57

«С каждым может случиться»: Военный медик рассказал, как тактическая медицина помогает бойцам на СВО

Военный медик: Знаниями тактической медицины должны обладать все бойцы

Задача фронтовых медиков заключается в том, чтобы солдат максимально целым и с минимальными повреждениями добрался до госпиталя, где его будут лечить врачи. Поэтому в зоне боевых действий требуются знания тактической медицины. Об этом рассказал медик-доброволец Максим с позывным Монолит.

По его словам, знаниями тактической медицины должны обладать все бойцы, а не только специалисты. Это необходимо для того, чтобы спасти жизнь, оказать первую помощь и эвакуировать бойца, подчеркнул медик в интервью РИА «ФедералПресс».

«Этими знаниями должны обладать все, потому что с каждым может случиться. И тактическая медицина учит не только взаимопомощи, но и самопомощи. Потому что в случае чего человек должен уметь сам себе оказать первую помощь», отметил фронтовой врач.

Он также рассказал, что для спасения жизней наших солдат постоянно требуются аптечки. Военные медики их быстро расходуют во время боевых действий. В мотострелковых и штурмовых подразделениях аптечек особенно не хватает, уточнил специалист.

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Кстати, российские врачи одинаково борются за жизни как бойцов ВС РФ, так и пленных солдат ВСУ. Ранее военный медик также рассказал, с какими ранениями чаще всего сталкиваются наши бойцы.

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ТАСС / Александр Рюмин

Борис Эльфанд
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