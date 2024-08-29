«С каждым может случиться»: Военный медик рассказал, как тактическая медицина помогает бойцам на СВО

Задача фронтовых медиков заключается в том, чтобы солдат максимально целым и с минимальными повреждениями добрался до госпиталя, где его будут лечить врачи. Поэтому в зоне боевых действий требуются знания тактической медицины. Об этом рассказал медик-доброволец Максим с позывным Монолит.

По его словам, знаниями тактической медицины должны обладать все бойцы, а не только специалисты. Это необходимо для того, чтобы спасти жизнь, оказать первую помощь и эвакуировать бойца, подчеркнул медик в интервью РИА «ФедералПресс».

«Этими знаниями должны обладать все, потому что с каждым может случиться. И тактическая медицина учит не только взаимопомощи, но и самопомощи. Потому что в случае чего человек должен уметь сам себе оказать первую помощь», — отметил фронтовой врач.